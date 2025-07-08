В Волгограде 18-летний студент задержан за сбор денег для мошенников

Полицейские задержали в Волгограде 18-летнего студента, который забирал деньги у пенсионеров и переводил их мошенникам. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, юноша работал курьером, выполняя указания виртуальных работодателей.

Ему необходимо было приезжать к пенсионерам и забирать у них деньги, которые они приготовили для спасения своих родственников. Мошенники, которые звонили пожилым людям, убеждали их в том, что их близкие в опасности, так как попали в ДТП или стали участником какого-либо преступления.

Установлено, что юноша забрал у пенсионера из Ворошиловского района 200 тысяч рублей. Еще 300 тысяч ему передала 89-летняя жительница Кировского района, которая была уверена, что таким образом спасает своего сына.

Студент задержан. Решается вопрос о заключении его под стражу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области