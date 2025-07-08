Общество

В Волгограде осудили забившего насмерть таксиста 22-летнего юношу

Общество 08.07.2025 11:27
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08.07.2025 11:27


В Волгограде поставлена точка в резонансном деле о жестоком убийстве водителя такси двумя молодыми людьми. Кировский районный суд огласил приговор одному из злоумышленников.

– 27 апреля 2024 года в ночное время Сергей С. совместно с лицом в состоянии алкогольного опьянения передвигались по территории Кировского района Волгограда в автомобиле такси, управляемом водителем – гражданином иностранного государства, плохо владеющим русским языком и непродолжительное время проживающим в Волгограде. Во время поездки между водителем и пассажирами такси возник конфликт, – сообщает объединённая пресс-служба судов Волгоградской области.

Клиентам таксиста не понравилось, что водитель не ориентируется в городе, и молодые люди покинули автомобиль. При этом водитель посчитал, что заплаченные пассажирами средства недостаточны, кинулся вдогонку за волгоградцами и устроил скандал.

Молодые люди решили ответить на напор таксиста физической силой, повалив его и нанеся по голове более 38 ударов. В результате от побоев он скончался.

Уголовное дело в отношении одного из фигурантов выделено в отдельное производство. Его 22-летний товарищ во время следствия свою вину в убийстве не признал.

Отметим, Кировский районный суд приговорил волгоградца за умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности гибель человека, к 9 годам строгого режима. Решение может быть обжаловано.

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