Пыльная буря из Азии движется к Волгограду

Гигантская пыльная буря, которая бушует в Азии, движется в сторону Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на погодный сервис Ventusky, в настоящее время в регионе концентрация пыли в воздухе небольшая - порядка 20 мг/куб.м., тогда как в эпицентре пылевого облака в Казахстане она оставляет больше 2,5 тысячи мг/куб.м.





По данным Гидрометцентра России, 9 июля пыльная буря ожидается в Калмыкии. В Волгоградской области это атмосферное явление не прогнозируется. На территории региона до 19.00 9 июля объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за высокой пожароопасности.

Скриншот Ventusky



