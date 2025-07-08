В Урюпинске простятся с погибшим на СВО стрелком Денисом Тарасовым

В Волгоградской области 9 июля простятся с 42-летним Денисом Тарасовым, который погиб в ходе специальной военной операции. Как сообщили V102.RU в администрации Урюпинска, военнослужащий погиб в поселке Елизоветовка в ДНР, проявив мужество при выполнении боевого задания.

Рядовой Денис Тарасов был стрелком. В Урюпинске у него остались мать, жена и дочь.

Прощание с героем начнется в 10:30 у дома, где он жил. В 11:15 пройдет отпевание в Покровском храме, а в 12.00 - траурная церемония в сквере Павших борцов.

Похоронят бойца в хуторе Попов.

- От жителей Урюпинска выражаем глубочайшее соболезнование родным и близким Дениса Тарасова, желаем душевных сил пережить это горе, - говорится в сообщении.

Фото: администрация Урюпинска / t.me

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