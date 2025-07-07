Фургон «Яндекс Маркета» не устоял в ДТП с «Ладой» под Волгоградом





Фургон с логотипом маркетплейса перевернулся в результате столкновения с легковушкой в Волгоградской области. По информации полицейских, ДТП произошло в рабочем поселке Средняя Ахтуба днем 7 июля.

– По предварительной информации, в 14.00 напротив дома №61 по ул. Советская произошло столкновение автомобилей Ford Transit и «Лада Гранта» с последующим опрокидываем автомобиля Ford. В результате ДТП водитель Ford доставлен в медучреждение, – сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняют сотрудники Госавтоинспекции, которые выехали на место ДТП в Среднеахтубинском районе.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области