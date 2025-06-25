Транспорт

В России с 1 сентября изменятся правила техобслуживания авто

Транспорт 25.06.2025 05:33
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25.06.2025 05:33


В России с 1 сентября вступят в силу новые правила оказания услуг по техобслуживанию и ремонту автомобилей. Как сообщает V102.RU, теперь автомобилистам можно будет заключить договор на сайте или через приложение. 

Также в договоре теперь более детально должен будет прописываться список автомототранспортных средств, на которые регулирование распространяются. Ранее вид обслуживаемого транспорта в договоре не прописывался. Теперь необходимо указывать и цену автомобиля, которая ранее «определялась по соглашению сторон».

Изменилось и описание порядка возмещения ущерба. Если ранее в случае утраты или повреждения исполнитель должен был в течение трех дней бесплатно предоставить в собственность клиенту машину или запчасти аналогичного качества или возместить стоимость в двукратном размере, то в новом документе такие подробности не указаны, кроме возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу из-за некачественных услуг. 

Также теперь автосервисам нет нужды заводить книгу отзывов  предложений для предоставления ее клиенту. 

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