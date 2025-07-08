



В Краснооктябрьском районе Волгограда прохожие обнаружили труп неизвестного мужчины рядом с автозаправочной станцией. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на собственные источники в экстренных службах, тело находилось у строения №7 по ул. Еременко.

Об обнаружении мужчины волгоградцы сообщили в правоохранительные. На данный момент известно, что следов насильственной смерти на теле не обнаружено. Источники информагентства уточняют, что при себе у мужчины не было никаких документов. На вид ему около 65 лет.

В СУ СК России по Волгоградской области факт обнаружения трупа подтвердили. В настоящее время следователями организована проверка.

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