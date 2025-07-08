В Волгограде ко Дню семьи сняли клип на песню Ирины Дубцовой





Сегодня, 8 июля, волгоградцы отмечают День семьи, любви и верности. Специально к этой дате волгоградцы сняли клип на песню Ирины Дубцовой. В съемках приняли участие творческие коллективы Центра культуры и искусства «Октябрь» города Волжского, активные семьи из других муниципальных образований области и юные волжане.





Отметим, что видеоклип был подготовлен по инициативе председателя комитета областной думы по соцполитике Марии Аплеталиной. Напомним, что Мария Аплеталина является вдовой Героя России Максима Аплеталина и вошла в новый состав областной думы по итогам выборов в 2024 году.

Справка. В соответствии с Указом президента страны в целях сохранения традиционных семейных ценностей ежегодно 8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности.