«Я испугался и нажал на газ»: в Волгограде задержали водителя такси, наехавшего на пассажира





В Волгограде полицейские разыскали водителя такси, который ночью 7 июля сбил пассажира и скрылся с места происшествия. Инцидент произошел в результате конфликта, вспыхнувшего между волгоградцами во время поездки. Таксист в ходе беседы с полицейскими не стал отрицать произошедшего и рассказал, что первым неадекватно вести себя стал клиент.

– Пассажир отказался оплачивать поездку из-за того, что неправильно был указан адрес. Я его высадил, ему это не понравилось. Он начал агрессивно себя вести, обзываться, угрожать мне. Подбежал и ударил по капоту, хотел проникнуть ко мне в машину, чтобы нанести мне телесные повреждения. Я испугался, нажал на газ и поехал вперед. Я слышал какие-то стуки, но то, что я наехал на него, я узнал только со слов сотрудников ГАИ, – рассказал водитель.





Известно, что пострадавшему мужчине потребовалась помощь медиков.

По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, по факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области