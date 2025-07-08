В Волгограде Hyundai Solaris сбил 9-летнего велосипедиста на ул. Гаря Хохолова





7 июля в Кировском районе Волгограда школьник оказался под колёсами иномарки. ДТП произошло вечером на территории ЖК «Европейский». Ребёнок пытался переехать проезжую часть на велосипеде.





- В 19:40 водитель, управляя автомашиной Hyundai Solaris, напротив дома № 2 по ул. Гаря Хохолова совершил наезд на 9-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую в неустановленном для этого месте, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, по информации правоохранителей, пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Школьник был доставлен в больницу.

Фото: архив ИА "Высота 102", ГУ МВД России по Волгоградской области