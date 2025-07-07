В Волгограде застройщик примарафетит пошедшую трещинами квартиру сироты





В Кировском районе Волгограда пошла трещинами квартира, приобретённая региональными чиновниками для сироты. В 2021 году облкомстрой предоставил девушке жилплощадь в одной из новостроек, однако счастье волгоградки оказалось недолгим. В ситуацию пришлось вмешаться прокуратуре.

- Спустя некоторое время на стенах квартиры образовались трещины, произошла просадка напольного покрытия. Несмотря на неоднократные обращения в управляющую организацию и к застройщику, восстановительные работы проведены не были, - подчеркнули в надзорном ведомстве.





В интересах сироты прокурором района в адрес застройщика видано представление о производстве ремонтных работ. Соответствующий контракт уже заключён строительной организацией.

Отметим, в прокуратуре пообещали проконтролировать ход ремонта.

Фото: прокуратура Волгоградской области