Росавиация сняла ограничения с аэропорта Волгограда

Росавиация по прошествии ночи утром 20 июня сняла ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда.
– В аэропорту Волгоград сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС, – говорится в сообщении федерального ведомства.
Напомним, что в течение суток. 18–19 июня, в Волгоградской области были сбиты 14 беспилотников. В связи с этим Росавиация четыре раза вводила ограничения и отменила последнее лишь в 05.30 20 июня. К этому времени в воздушной гавани Волгограда задерживался вылет восьми судов и прилет еще пяти.