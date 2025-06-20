Общество

В аэропорту Волгограда задерживаются 11 авиарейсов

Общество 20.06.2025 07:23
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20.06.2025 07:23


В воздушной гавани Волгограда вновь изменилось расписание самолетов из-за введенных Росавиацией ограничений. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на электронное табло, с 19 на 20 июня перенесен вылет борта в Ереван. Он должен был покинуть аэропорт Волгограда в 20-45 ч., но ориентировочно вылетит из города-героя в 11-30 ч. Соответственно, задерживается и борт из столицы Армении.

Всего из Волгограда пока не могут вылететь 6 самолетов разных авиакомпаний, в том числе в Москву и Санкт-Петербург. В то же время с опозданием ожидается прилет 5 бортов, в частности, из Москвы и Калининграда.

Введенные меры действовали в связи с очередным налетом БПЛА на регион. По данным Минобороны, за ночь в Волгоградской области сбили 3 беспилотника.

Напомним, накануне Росавиация четырежды  ограничивала работу аэропорта Гумрак из-за соображений безопасности, в связи с отражением атак БПЛА. Последний запрет был введен поздно вечером 19 июня и действовал до утра 20 июня.


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