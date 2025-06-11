Федеральные новости

Минпромторг разработал проект по стабилизации цен на овощи из борщевого набора

Федеральные новости 11.06.2025 15:50
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11.06.2025 15:50


Минпромторг разработал предложения по стабилизации цен на овощи из борщевого набора за счет долгосрочных контрактов между поставщиками и торговыми сетями с фиксацией минимальной и максимальной цены. Как сообщает V102.RU со ссылкой на «Российскую газету», об этом заявил 11 июня секретарь замглавы ведомства Роман Чекушов. 

— Мы разработали предложения о переходе на долгосрочные контракты между поставщиками и сетями с фиксированной вилкой цены на овощи борщевого набора с дальнейшим возможным распространением на иные категории товаров, — рассказал Чекушов изданию. 

Также секретарь отметил, что вопрос еще требует детального обсуждения по срокам установки единой цены на товары. 

— Но вот если прописать ценовую вилку, обозначив минимальную и максимальную отпускную цену товара, в которую производитель обязан будет «вписываться» в течение года под гарантированный объем поставки — это будет интересно как поставщику, так и торговле, — считает Роман Чекушов.  

Данная инициатива сможет обеспечить товаром в нужном объеме магазины, что позволит обеспечить стабильные цены для покупателей. 

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