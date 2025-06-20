Общество

Съемочная группа «Поедем, поедим!» побывала в гостях у волгоградца Антона Киселёва

Общество 20.06.2025 09:25
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20.06.2025 09:25


Волгоградский мастер бисероплетения Антон Киселев появится в эфире федерального канала. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчина стал одним из героев готовящегося к выпуску тревел-шоу «Поедем, поедим!».



- Никогда бы не подумал, что мои портреты из бисера заинтересуют кулинарное тревел-шоу! Но жизнь полна сюрпризов! Сегодня ко мне пожаловали гости – съемочная группа «Поедем, поедим!» с Федерико Арнальди, - рассказал волгоградец на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

По словам Антона, он поговорил с ведущим о своём увлечении бисероплетением, показал съёмочной группе из Москвы мастерскую и приоткрыл профессиональные секреты создания из бисера гиперреалистичных картин с помощью искусственного интеллекта.

Под занавес работы телевизионщиков мастер подарил Федерико Арнальди его портрет, созданный в уникальной технике.

Съёмки нового эпизода телепередачи стартовали в Волгограде 17 июня. Информация об этом ранее была опубликована в официальном Telegram-канале тревел-шоу. Известно, что телевизионная группа также уже побывала на Дону и в санатории Эльтона.

Напомним, ранее редакция уже рассказывала об Антоне Киселеве. В 2023 году мужчина прославился, изготовив портрет Юрия Гагарина. Позже, в 2024 году, он поразил публику изображением Владимира Путина.

Фото и видео: Антон Киселев / vk.com

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