Расследования

Волгоградца, зарезавшего жениха перед свадьбой, заключили под стражу

Расследования 19.06.2025 17:13
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19.06.2025 17:13


Дзержинский районный суд Волгограда заключил под стражу 25-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве своего 21-летнего друга, до 16 августа. 

Как ранее сообщалось информагентством, кровавая драма разыгралась 16 июня, когда молодой человек с будущей невестой пригласили в местную сауну своего знакомого по случаю празднования помолвки и передачи приглашения на свадьбу. 



В разгар праздника между молодыми людьми вспыхнул конфликт, но невеста смогла его временно уладить. Однако в первом часу ночи ссора снова развязалась между друзьями. В итоге друг жениха достал из кармана куртки нож и нанес удар ему в область сердца. 

После этого пострадавший попытался догнать нападавшего, но через 10 метров упал на землю. Подозреваемый также нанес себе удар ножом в область шеи. Приехавшая на место скорая лишь констатировала смерть 21-летнего парня. Подозреваемый был доставлен в больницу, где позже был задержан сотрудниками полиции. 

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано. 

Фото и видео: пресс-служба Дзержинского районного суда

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