Волгоградца, зарезавшего жениха перед свадьбой, заключили под стражу





Дзержинский районный суд Волгограда заключил под стражу 25-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве своего 21-летнего друга, до 16 августа.

Как ранее сообщалось информагентством, кровавая драма разыгралась 16 июня, когда молодой человек с будущей невестой пригласили в местную сауну своего знакомого по случаю празднования помолвки и передачи приглашения на свадьбу.





В разгар праздника между молодыми людьми вспыхнул конфликт, но невеста смогла его временно уладить. Однако в первом часу ночи ссора снова развязалась между друзьями. В итоге друг жениха достал из кармана куртки нож и нанес удар ему в область сердца.

После этого пострадавший попытался догнать нападавшего, но через 10 метров упал на землю. Подозреваемый также нанес себе удар ножом в область шеи. Приехавшая на место скорая лишь констатировала смерть 21-летнего парня. Подозреваемый был доставлен в больницу, где позже был задержан сотрудниками полиции.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Фото и видео: пресс-служба Дзержинского районного суда