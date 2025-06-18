Расследования

Бастрыкин вспомнил о кавказцах, напавших на инспектора ГАИ в Котово

Расследования 18.06.2025 21:21
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18.06.2025 21:21


Александр Бастрыкин вновь заинтересовался судьбой кавказцев, устроивших ДТП и напавших на прибывших к месту аварии полицейских. Как сообщает ИА «Высота 102», председатель СК России затребовал в региональном управлении доклад о результатах расследования и итогах судебных разбирательств.

- В сети Интернет продолжает обсуждаться информация, что в мае 2024 года в городе Котово Волгоградской области несколько мужчин спровоцировали дорожно-транспортное происшествие, грубо нарушив правила дорожного движения. В ходе возникшего конфликта фигуранты высказали оскорбления в адрес женщины, а также прибывших для оформления административного материала сотрудников ДПС, применив к ним также насилие. Отмечается, что полицейские мер к пресечению противоправных действий нарушителей не принимали, - сообщили в Следкоме.

Напомним, из трёх кавказцев лишь один 23-летний молодой человек был в итоге приговорён к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. При этом его действия по отношению к полицейским были квалифицированы судом как «насилие, не опасное для жизни и здоровья». 

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