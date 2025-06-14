В Михайловке соседи и полицейские вырвали пенсионерку из лап мошенников





Бдительность и неравнодушие соседей помогли жительнице Михайловки сохранить свои накопления. Их встревожил тот факт, что 87-летняя женщина вдруг на ночь глядя села в такси и уехала в неизвестном направлении. Соседи обратили внимание, что пенсионерка была чем-то взволнована.

Но такие спонтанные поступки были совсем не характерны для пожилой женщины. Они сообщили о своих подозрениях в полицию и, как выяснилось, не зря.



Как рассказали ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, в дело уже включились оперативники. Был установлен номер автомобиля такси, телефон его водителя, с помощью которого полицейским удалось связаться с пассажиркой.



Пенсионерка призналась, что направляется в Волгоград для того, чтобы «задекларировать» имеющиеся накопления. Оказалось, что на протяжении нескольких дней женщине звонили неизвестные, представлялись сотрудниками правоохранительных органов и убеждали пенсионерку «обезопасить» свои денежные средства. С этой целью злоумышленники даже вызвали такси, чтобы она передала деньги курьеру. Потерпевшая собрала 680 тысяч рублей и направилась в Волгоград. Но добыча ускользнула из рук мошенников. Водитель развернул машину и отвёз пассажирку в отдел полиции. А сбережения пенсионерки остались в целости.



Фото сгенерировано Kandinsky



