В Волгограде подростков заподозрили в реабилитации нацизма





Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по информации о реабилитации нацизма подростками в Волгограде. Как сообщает V102.RU, молодые люди выложили видео, на котором совершали действия, предусмотренные статьей 354.1 УК РФ.

- По данному факту следственными органами СК России по Волгоградской области организована процессуальная проверка, - уточнили в информационном центре СК России.

Руководителю СУ СК по региону Василию Семенову поручено доложить о ходе проверки в установленных обстоятельствах.