Оперативники УгРо вычислили и задержали банду волгоградских серийных грабителей





В Волгограде сотрудники уголовного розыска при силовой поддержке Росгвардии задержали пятерых ранее судимых местных жителей, которые подозреваются в целой серии краж из квартир и частных домов. Как сообщает V102.RU со ссылкой на региональный главк МВД, грабители имели при себе целый арсенал спецоборудования и дронов для совершения преступлений.





Установлено, что с ноября прошлого года соучастники проникали в частные домовладения в элитных коттеджных поселках и жилых комплексах с целью хищения дорогостоящей техники, ювелирных украшений, брендовой одежды и денежных средств. Для совершения преступлений злоумышленники использовали радиостанции, квадрокоптеры, подавители gps-сигналов, средства слежения и приборы для взлома замков.





Кражи были совершены в частных домах и квартирах Волгограда, Волжского и в Среднеахтубинском районе. В ходе обысков сотрудники полиции обнаружили и изъяли более 1 млн. рублей, почти 10 тысяч в иностранной валюте, около сотни наименований ювелирных изделий, мобильные телефоны и бытовую технику

- В настоящее время все уголовные дела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области соединены в одном производстве. По оперативной информации фигуранты могут быть причастны к 14 таким эпизодам, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.





Следователем регионального главка направлено в суд ходатайство об избрании задержанным меры пресечения.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области