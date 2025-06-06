В Волгограде неизвестный открыл стрельбу из автомобиля

Происшествия 06.06.2025 14:57
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06.06.2025 14:57
В Волгограде пассажир автомобиля устроил стрельбу на проспекте Университетском в Советском районе. Как сообщает ИА «Высота 102», шокирующее видео появилось в местных пабликах.
Происшествие случилось, судя по кадрам, напротив «Семейного магнита». Белый автомобиль двигался в сторону аграрного университета, когда вдруг пассажир машины высунул руку с пистолетом из окна и произвел несколько выстрелов в сторону параллельно движущегося транспорта.
В ГУ МВД по Волгоградской области сообщили, что сотрудниками полиции приняты меры к установлению всех обстоятельств произошедшего, а также к задержанию автомобиля и лиц, там находившихся.
Видео t.me/vlgchp
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