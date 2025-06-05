



В Волгограде ураганный ветер валит деревья на припаркованные автомобили и пешеходные зоны. Как сообщает V102.RU, уже несколько человек чудом избежали травм из-за бушующей сегодня в регионе стихи. Последствиями непогоды поделились с редакцией жители сразу нескольких районов областного центра.





Так, в Центральном районе Волгограда огромные ветки дерева рухнули на пешеходную зону рядом с Детско-юношеским центром. Лишь чудом волгоградцы не пострадали на пути к остановке общественного транспорта. По сообщению очевидцев, сухие ветви упали буквально в метре от людей.





Особенно сильно пострадало имущество жителей Красноармейского района. Сразу в нескольких дворах жители зафиксировали падение деревьев на автомобили.





Не повезло и жителям дома № 12 по улице Панферова, которые припарковали свои автомобили во дворе многоэтажки. От падения тополя пострадал автомобиль.





Напротив «Каустика» порывы ветра повалили металлическое ограждение, которое также чуть не упало на головы местных жителей, заблокировав проезжую часть.

Напомним, сильный ветер также оборвал провод, который упал на проезжую часть на пересечении улицы Краснознаменская и проспекта Ленина. А на острове Сарпинском ураганный ветер поспособствовал сильному пожару, который подобрался уже уничтожил несколько дач.

Фото: читатели V102.RU; Жесть Волгограда / t.me