Происшествия

В Волгограде шквалистый ветер роняет деревья на машины и людей

Происшествия 05.06.2025 14:05
0
05.06.2025 14:05


В Волгограде ураганный ветер валит деревья на припаркованные автомобили и пешеходные зоны. Как сообщает V102.RU, уже несколько человек чудом избежали травм из-за бушующей сегодня в регионе стихи. Последствиями непогоды поделились с редакцией жители сразу нескольких районов областного центра.



Так, в Центральном районе Волгограда огромные ветки дерева рухнули на пешеходную зону рядом с Детско-юношеским центром. Лишь чудом волгоградцы не пострадали на пути к остановке общественного транспорта. По сообщению очевидцев, сухие ветви упали буквально в метре от людей. 


Особенно сильно пострадало имущество жителей Красноармейского района. Сразу в нескольких дворах жители зафиксировали падение деревьев на автомобили. 


Не повезло и жителям дома № 12 по улице Панферова, которые припарковали свои автомобили во дворе многоэтажки. От падения тополя пострадал автомобиль. 


Напротив «Каустика» порывы ветра повалили металлическое ограждение, которое также чуть не упало на головы местных жителей, заблокировав проезжую часть. 

Напомним, сильный ветер также оборвал провод, который упал на проезжую часть на пересечении улицы Краснознаменская и проспекта Ленина. А на острове Сарпинском ураганный ветер поспособствовал сильному пожару, который подобрался уже уничтожил несколько дач.

Фото: читатели V102.RU; Жесть Волгограда / t.me

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
05.06.2025 14:54
Происшествия 05.06.2025 14:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.06.2025 13:25
Происшествия 05.06.2025 13:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.06.2025 11:32
Происшествия 05.06.2025 11:32
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.06.2025 10:07
Происшествия 05.06.2025 10:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.06.2025 21:06
Происшествия 04.06.2025 21:06
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.06.2025 16:12
Происшествия 04.06.2025 16:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.06.2025 14:53
Происшествия 04.06.2025 14:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.06.2025 12:31
Происшествия 04.06.2025 12:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.06.2025 12:21
Происшествия 04.06.2025 12:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.06.2025 11:25
Происшествия 04.06.2025 11:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.06.2025 09:40
Происшествия 04.06.2025 09:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.06.2025 09:07
Происшествия 04.06.2025 09:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.06.2025 06:42
Происшествия 04.06.2025 06:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.06.2025 15:09
Происшествия 03.06.2025 15:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.06.2025 11:10
Происшествия 03.06.2025 11:10
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:54
На Сарпинском в СНТ «Динамо» огонь уничтожил две дачиСмотреть фотографии
14:24
Росводресурсы объявили об окончании режима спецпопуска на Волжской ГЭССмотреть фотографии
14:05
В Волгограде шквалистый ветер роняет деревья на машины и людейСмотреть фотографииCмотреть видео
13:49
«Шторм, как на море»: в Волгограде из-за сильного ветра могут отменить речные рейсы на СарпинскийСмотреть фотографииCмотреть видео
13:25
Оторванный ветром провод упал на оживленный перекресток в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
12:25
Под Волгоградом 15-летний подросток зверски зарубил топором отцаСмотреть фотографии
11:32
«Кто рядом? Помогайте!». Ураганный ветер гонит огонь на дачи на острове СарпинскомСмотреть фотографииCмотреть видео
10:59
«СОГАЗ-Мед»: шпаргалка молодым родителям – первый прикорм и календарь прорезывания зубовСмотреть фотографии
10:50
В Волгоградской области проходят масштабные учения по борьбе с пожарамиСмотреть фотографии
10:39
ФСБ уличила преподавателей волгоградских вузов в связях с разведкой ЛондонаСмотреть фотографии
10:26
Ливень с градом накрыли город Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
10:07
Дама за рулем изуродовала Lifan и покалечила пассажира под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:03
В Ворошиловском районе Волгограда подключили новые участки водопроводаСмотреть фотографии
09:46
На волжанина, угрожавшего подросткам убийством, завели уголовное делоСмотреть фотографии
09:38
«Выживаем вопреки всему»: жильцы девятиэтажки рассказали о неработающем лифте, затопленном укрытии и нашествии насекомыхСмотреть фотографииCмотреть видео
09:30
Волгоградских должников за свет наказали очередными штрафамиСмотреть фотографии
08:47
Росстат отчитался о рекордном темпе роста зарплат в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:35
В Волжском обновят памятник Жукову у городского военкоматаСмотреть фотографии
05:52
Ситуация неспокойная: впервые в Волгоградской области от кори умер ребенокСмотреть фотографии
21:46
Вот это по-нашему! Бензин всех видов снова подорожал в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:40
В Волжском задержали угрожавшего ножом подросткам мужчинуСмотреть фотографии
21:15
Три бывших гандболистки «Кубани» перешли в волгоградское «Динамо-Синару»Смотреть фотографии
21:06
В Волжском оцепили железнодорожный вокзалСмотреть фотографииCмотреть видео
20:42
Совет Федерации рекомендовал кабмину поддержать проекты Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:12
Скандал в СНТ под Волгоградом из-за отключения света сняли на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
19:59
Под Волгоградом собрали первый урожай ранней капустыСмотреть фотографии
19:27
Проданную за копейки землю под Волгоградом вернули государствуСмотреть фотографии
19:08
В Дзержинском районе Волгограда закрыли две забегаловки и кафе для поминокСмотреть фотографии
18:20
Под Волгоградом приемная мать добилась выплат за пропавшего на СВО сынаСмотреть фотографии
18:12
Ущерб более миллиарда: Бастрыкин доложил Путину по делу о терактах на железной дорогеСмотреть фотографии
 