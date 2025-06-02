В Волгограде МЧС потушило крупный пожар у берега Волги





В Волгограде второй день лета отметился крупным пожаром. После полудня загорелась заброшенная территория, примыкающая к береговой зоне в Ворошиловском районе. Как сообщает ИА «Высота 102», огнём оказался охвачен участок площадью порядка 700 кв. метров.

- В 15:42 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Ворошиловском районе Волгограда. Горел мусор глубокого залегания на площади 700 кв.м. Пожарные расчёты 20-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 16:17, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Отметим, по предварительным данным, погибших и пострадавших во время ЧП нет. Ранее, в 2024 году здесь уже неоднократно фиксировались возгорания.

Фото из архива ИА «Высота 102»