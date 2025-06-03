В Волгограде день рождения Пушкина отметят постановками и вечером поэзии





В Волгограде в честь дня рождения Пушкина в историческом парке «Россия - Моя история» пройдут театральные постановки и вечер поэзии. Как сообщили V102.RU в пресс-службе парка, литературный вечер начнется на территории парка 7 июня в 16:00.

Мероприятие стартует с театральной зарисовки по роману в стихах «Евгений Онегин», которая перенесет зрителей в пушкинскую эпоху. По завершении представления юные актеры прочтут стихотворения, оды и поэмы русского классика.

Для посещения лирического вечера необходимо обязательно записаться по ссылке. Вход свободный.