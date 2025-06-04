В Волгоградской области инспекторы рыбоохраны и сотрудники линейного пункта полиции в порту Калач-на-Дону с поличным поймали рыбака, который ловил рыбу браконьерским способом. Как сообщили V102.RU в Цимлянском отделе рыбоохраны, на реке Дон в 1,5 км ниже по течению от хутора Мелоклетский мужчина рыбачил с помощью двух сетей, которые являются запрещенными орудиями лова.

В общей сложности он выловил таким образом 44 рыбы на 19,4 кг. Это был карась, густера, чехонь, лещ, окунь и стерлядь. Последней он выловил 7 штук. Сумма причиненного ущерба водным биологическим ресурсам составила более 130 тысяч рублей.

Рыбаку грозит уголовная ответственность по ст. 256 УК РФ.

Фото из архива V102.RU