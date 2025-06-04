Общество

В Михайловке сорвано строительство вертолетной площадки

Общество 04.06.2025 07:15
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04.06.2025 07:15


В Михайловке Волгоградской области  подрядчик не построил вовремя вертолетную площадку для санавиации. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, волгоградская компания «Лимстрой», которая стала победителем электронного аукциона на выполнение этих работ,  должна была за шесть с лишним миллионов рублей оборудовать посадочную площадку до 29 ноября 2024 года. Однако и по сей день объект не сдан в эксплуатацию. 

Напомним, посадочные площадки для вертолетов санавиации должны были построить в Камышине, Михайловке и Урюпинске в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Впервые о необходимости данных объектов в непосредственной близости от ЦРБ заговорили еще в 2019 году. За прошедшие годы вертолетные площадки появились в Камышине и Урюпинске, однако в Михайловке возникли проблемы. Дело сдвинулось только в прошлом году после жалоб местных жителей в федеральные органы власти, и в начале осени был объявлен аукцион. 

Из документов, опубликованных на сайте госзаказов, следует, что заказчик – Михайловская ЦРБ – неоднократно направляло претензии подрядчику. В общей сложности компании с ноября прошлого года до конца мая 2025 года было начислено в качестве неустойки около 800 тысяч рублей. Однако до сих пор вертолетная площадка в эксплуатацию не введена. 

Вертолеты санавиации, которые эвакуируют тяжелобольных пациентов из Михайловской ЦРБ, вынуждены все это время приземляться на городском стадионе, причем зачастую во время проведения детских соревнований, подвергая опасности жизни и здоровье школьников и спортсменов. 

В комитете здравоохранения Волгоградской области не смогли пояснить, когда будет готова площадка для приема вертолетов в Михайловке и в чем причина срыва строительства объекта. 

- По информации медицинской организации в рамках заключенного контракта продолжается благоустройство территории с целью организации посадочной площадки для вертолетов санавиации. После приемки указанных работ Михайловской ЦРБ будет сформирован пакет документов для оформления необходимой аэронавигационной документации, - говорится в ответе облздрава. 

Фото читателей V102.RU

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