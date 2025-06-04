Федеральные новости

В Госдуме поддержали инициативу по запрету продажи вейпов

Федеральные новости 04.06.2025 08:28
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04.06.2025 08:28


В Госдуме планируют поддержать полный запрет продажи электронных сигарет в случае поступления инициативы от правительства. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает V102.RU со ссылкой на «Парламентскую газету». 

Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов выступил с предложением о полном запрете продажи вейпов. В своем заявлении он подчеркнул, что ограничения по возрасту, к сожалению, не предотвращают рост популярности у данного вида никотинсодержащей продукции. 

- После заявления министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова в поддержку полного запрета продажи вейпов ожидаем от Правительства РФ соответствующую законодательную инициативу. Депутаты поддержат законопроект. Более того, рассмотрим его в приоритетном порядке, - отметил Володин. 

Также председатель ГД подчеркнул, что электронные сигареты за счет содержания тяжелых металлов увеличивают развитие тяжелых заболеваний.  

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