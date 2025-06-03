Владимир Путин отметил пятерых волгоградцев званиями и медалями





Президент Владимир Путин отметил несколько десятков россиян высокими званиями и медалями. Как сообщает ИА «Высота 102», в наградные списки попали двое аграриев, а также врач, инженер и энергетик из Волгоградской области. Соответствующий указ накануне был опубликован на официальном сайте правовых актов РФ.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени будет вручена старшему мастеру участка «Волгоградэнерго» Денису Переверзеву и ведущему инженеру ПривЖД Елене Грудининой.

Медалью «За труды по сельскому хозяйству» награждены руководитель сельхозпредприятия «Имени Куйбышева» Виктор Леонтьев и директор хозяйства «Пронинское» Александр Малахов.

Почётным званием «Заслуженный врач России» отмечен врач Волгоградского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Валерий Аксёнов.