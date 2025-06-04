Полчища саранчи приближаются к Волгограду

Очередную жутковатую картину наступления саранчи сняли очевидцы. На сей раз движущуюся «реку» из насекомых на дороге наблюдали в Среднеахтубинском районе, передает V102.RU.
Ранее аналогичные кадры засняли на дороге между Быковским и Палласовским районах.
Напомним, в регионе был введен режим повышенной готовности из-за обнаружения личинок вредителей в Старополтавском, Палласовском, Быковском, Среднеахтубинском, Ленинском и Светлоярском районах.
В Волгоградской области уже обработано от вредителей более 10 тысяч га территории в Старополтавском, Палласовском, Быковском, Среднеахтубинском, Ленинском, Светлоярском, Иловлинском, Котельниковском, Октябрьском, Николаевском и Суровикинском районах.
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