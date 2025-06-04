Общество

Полчища саранчи приближаются к Волгограду

Общество 04.06.2025 08:37
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04.06.2025 08:37




Очередную жутковатую картину наступления саранчи сняли очевидцы. На сей раз движущуюся «реку» из насекомых на дороге наблюдали  в Среднеахтубинском районе, передает V102.RU.

Ранее  аналогичные кадры засняли на дороге между Быковским и Палласовским районах. 

Напомним, в регионе был введен режим повышенной готовности из-за обнаружения личинок вредителей в Старополтавском, Палласовском, Быковском, Среднеахтубинском, Ленинском и Светлоярском районах. 

В Волгоградской области уже обработано от вредителей более 10 тысяч га территории в Старополтавском, Палласовском, Быковском, Среднеахтубинском, Ленинском, Светлоярском, Иловлинском, Котельниковском, Октябрьском, Николаевском и Суровикинском районах. 

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