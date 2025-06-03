Волгоградские вузы уступили конкурентам в сотне лучших университетов России





3 июня агентство RAEX опубликовало ежегодный ТОП-100 вузов России. Как сообщает ИА «Высота 102», в 2025 году из трёх присутствующих в рейтинге волгоградских университетов удержаться на завоёванных позициях удалось лишь ВолгГТУ. Образовательное учреждение по-прежнему находится на 84-й строчке.

С 82-й на 86-ю позицию опустился в таблице Волгоградский государственный университет. С 85-го на 88-е место откатился Волгоградский государственный медицинский университет.

Отметим, рейтинг составляется с 2012 года. Эксперты оценивают каждое учреждение по уровню преподавания, международной интеграции, ресурсной обеспеченности, научному потенциалу и востребованности абитуриентов у работодателей.