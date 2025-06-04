Два человека погибли в ДТП, которое случилось накануне, 3 июня, в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области в 23-20 ч. 19-летний водитель, управлявший Hyundai Getz, на улице Лазоревая сбил мужчину и женщину.





По информации полицейских, погибшие переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. От полученных травм они скончались на месте.