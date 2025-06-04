В Волгограде официально сменилось начальство регионального ГУ МВД





В Волгограде состоялась официальная смена руководителей в ГУ МВД России по Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», согласно Указу президента России Владимира Путина, свои посты покинули начальник регионального главка генерал-лейтенант Дмитрий Вельможко, замначальника ГУ МВД по Волгоградской области – начальник полиции генерал-майор полиции Павел Михайлов, а также замначальника ГУ МВД генерал-майор юстиции Владислав Струков.

По данным информагентства, Указ об освобождении от должностей главой государства высокопоставленных волгоградских полицейских не публиковался в открытом доступе, однако информация, содержащаяся в закрытом документе накануне просочилась в Telegram-каналы. В самом ГУ МВД России по Волгоградской области информацию об отставке начальства никак не комментируют.





Меж тем, отметим, что к утру 4 июня на официальном сайте волгоградского регионального управления МВД России в разделе «Руководство» были удалены все данные о перечисленных выше Вельможко, Михайлове и Струкове. К настоящему моменту в качестве руководителя региональной полиции с приставкой «врио» здесь представлен генерал-майор полиции Дмитрий Свинов, назначенный на пост министром Колокольцевым.

Заместителями Свинова указаны генерал-майор полиции Вадим Леншин и полковник внутренней службы Юлия Рыжкова.