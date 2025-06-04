



Роспотребнадзор опубликовал доклад по итогу изучения в 2024 году проб водопроводной воды в населённых пунктах Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», в целом по региону эксперты отмечают улучшение общей картины. Так, количество исследований, зафиксировавших нарушение санитарно-химических показателей, за четыре минувших года снизилось с 15% до 9,6%.

– Наиболее высокие доли проб из распределительной сети, не соответствующих нормативным требованиям по санитарно-химическим показателям, на протяжении последних трех лет фиксируются в Палласовском районе (51%), более 30% – в Николаевском, Быковском, Старополтавском, Даниловском, Еланском районах. Среднеобластной показатель превышен в два раза в Руднянском, Городищенском, Урюпинском, Новоаннинском районах, – говорится в итоговом документе.

Чаще всего экспертами фиксировались отклонения по таким показателям, как железо, жёсткость, сухой остаток, перманганатная окисляемость, хлороформ, хлор остаточный свободный, хлор остаточный связанный, аммоний-ион.

При этом третий год подряд отмечается рост микробиологического загрязнения водопроводной воды. В 2022 году эксперты фиксировали бактерии, вирусы и патогенные микроорганизмы в 2,7% проб водопроводной, в 2023 – в 4,8%, в 2024 – в 5,1%.

– На высоком уровне за последние три года остаются показатели в Палласовском, Старополтавском, Дубовском районах. По сравнению с 2023 годом доля проб увеличилась в Жирновском (11,2%), Городищенском (10,1%), выше 8% в Николаевском, Новоаннинском, Котельниковском, Среднеахтубинском районах. Выше среднеобластного удельный вес проб в Клетском, Даниловском, Руднянском и Фроловском районах, – говорится в докладе РПН.

Отметим, при этом есть по итогу годового мониторинга для волгоградцев и ещё одна хорошая новость. В 2024 году, ровно как и четырьмя годами ранее, ни в одной отобранной пробе специалисты не обнаружили паразитов.