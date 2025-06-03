Гидрометцентр предупредил волгоградцев о жаре, ураганном ветре и грозах





В Гидрометцентре выпустили тройное предупреждение из-за надвигающейся на Волгоградскую область непогоды. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на прогностическую карту для ЮФО, в регионе ожидается крайне высокая пожароопасность, а также ураганный ветер и грозы.

«Оранжевый» уровень погодной опасности введён специалистами вплоть до 02:00 5 июня из-за чрезвычайных рисков возникновения и распространения возгораний в отдельных северо-западных районах. По мнению метеорологов, складывающие здесь условия могут спровоцировать стихийные бедствия, способные нанести серьёзный материальный ущерб.

С 10:00 4 июня в регион нагрянет грозовой фронт. Грозы также ожидаются в отдельных районах вплоть до 10:00 5 июня. Этому погодному фактору присвоен «жёлтый» цвет, означающий потенциальную опасность явления.

С 11:00 4 июня прогнозируется усиление ветра. Эпизодически порывы могут достигать 15-20 м/с.

Напомним, как ранее сообщала редакция, по прогнозу Волгоградского ЦГМС в регионе ухудшение погоды совпадёт с сильной жарой. Температура воздуха в ближайшие дни днём может достигать 34 ºC. Также синоптики ожидают кратковременные дожди, а 5 июня усиление ветра вплоть до 23 м/с.