Общество

«Разве дети не дороже золота?»: участие детей из Волжского в престижном конкурсе в ОАЭ срывается из-за нехватки денег

Общество 03.06.2025 20:08
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03.06.2025 20:08


Юные танцоры из Волжского Волгоградской области, которые прошли жесточайший отбор и завоевали право выступить на Всемирном этапе Пифийских игр в Дубае осенью этого года, могут не попасть на престижные соревнования по вполне банальной причине – отсутствию средств у небогатых семей. 

Как рассказала ИА «Высота 102» Алла Мамонтова – хореограф, балетмейстер и постановщик мастерской авторской хореографии «Я, МЫ» – в студии занимаются волжане самых разных возрастов – начиная от 4 лет и до 60 и даже старше. Двери творческой мастерской открыты и для волжан с ограниченными возможностями. Сегодня здесь занимается около двадцати человек с инвалидностью. 


Несмотря на разные возможности танцоров, их объединяет одно – любовь к своему делу и желание, чтобы их таланты были замечены. И такое недавно произошло. Группа ребят из мастерской Аллы Мамонтовой в возрасте от 12 до 16 лет успешно прошла первый этап Всероссийских Пифийских игр, который проводила Международная академия хореографии. Причем сначала ребята миновали онлайн-просмотр, а потом уже их пригласили на очное выступление. Всего в просмотре приняли участие 230 коллективов со всех концов страны. И волжан заметили! 

– Нам удалось невероятное – мы стали лауреатами первой степени! Этот успех буквально нас окрылил! И нас в числе лауреатов первой степени и обладателей гран-при пригласили в ОАЭ на Всемирный этап, где встретятся лучшие любительские танцевальные коллективы со всего мира, – продолжила Алла Мамонтова. 


Однако эйфория от победы разбилась о суровые реалии. Поездка в ОАЭ обойдется в весьма внушительную сумму, которую не в состоянии осилить семьи талантливых волжских детей. 

Только перелет в одну сторону будет стоить не менее 50 тысяч рублей, а еще проживание, питание, а еще – оплата работы жюри. Еще нужно учитывать, что сэкономить на проживании в Дубае невозможно – там нет дешевых гостиниц, исключительно четыре-пять звезд. Поездка для 16 человек на 4 дня и 3 ночи обойдется в сумму не менее 160 тысяч рублей на человека. Конечно, для родителей – это неподъемная сумма, – грустно констатирует Алла Владимировна, признавая, что и для нее это очень большие деньги. 


Совсем было отчаявшись, руководители студии все-таки решили рискнуть и попытаться найти спонсоров поездки на престижные Пифийские игры. 

Конечно, мы понимаем, что наш регион – не «золотой» и не «нефтяной», денег из бюджета нам никто не даст. Но разве наши талантливые дети не дороже золота? Нам хочется надеяться, что найдется какая-нибудь компания или организация, которая смогла бы помочь нашим детям – дать им шанс добиться успеха на международном уровне, чтобы они прославили наш город, чтобы поверили в себя. Кто знает, сегодня они с улицы пришли в нашу студию заниматься танцами, а завтра станут лучшими людьми нашей страны. Нам бы очень хотелось, чтобы они воспользовались этой возможностью. И мы будем верить, что откликнутся те, кто сможет помочь нашим юным звездочкам, – обратилась руководитель танцевальной студии. 

Уже до 12 июня нужно будет внести первый взнос за участие волжских танцоров в Пифийских играх в ОАЭ. Причем вся сумма у коллектива уже должна быть на руках – в случае неоплаты второго из трех взносов первый сгорит. 

Руководители мастерской авторской хореографии «Я, МЫ» обращаются к потенциальным спонсорам с просьбой поддержать талантливых волжан и помочь им с организацией поездки на престижные всемирные соревнования. 

Алла Владимировна Мамонтова ответит на все интересующие и уточняющие вопросы по телефону 8-903-372-61-46. 

Фото мастерской авторской хореографии «Я, МЫ» 

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