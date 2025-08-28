Спорт

Гандболисты «Каустика» завоевали бронзу на турнире перед стартом в Суперлиге

Спорт 28.08.2025 21:37
Волгоградский «Каустик» в субботу, 30 августа, в первом туре мужской гандбольной Суперлиги 25/26 дома сыграет с «Виктором» из Ставрополя. Этот матч начнется в 15-30 ч. и пройдет на «Динамо Арене». Перед началом чемпионата России «химики» выступили на предсезонном Кубке Губернатора Московской области в Чехове и заняли там третье место. 

Предсезонный турнир носил статус международных соревнований, в которых помимо «Каустика» и хозяев - «Чеховских медведей», выступили иранский «Сепахан» и минский СКА. Состязания прошли по круговой системе, где каждый сыграл друг с другом.

«Каустик» в первой игре сломил сопротивление «Сепахана» и одержал минимальную победу - 28:27. Эта виктория оказалась для подопечных Дмитрия Бочарникова единственной на турнире. Затем волгоградцы проиграли бронзовым призерам прошлого национального чемпионата - «Чеховским медведям» - 25:40. В заключительной встрече «Каустик» уступил СКА 34:41 и в итоге занял третье место. Серебро в активе у СКА, а чемпионами турнира стали хозяева.

К слову, в предстоящем сезоне «Каустик» выступит со специальной эмблемой, посвященной 50-летию волгоградского клуба, которое празднуется в 2026 году.  

Теперь «химики» готовятся к стартовому матчу Суперлиги против «Виктора». Ставропольский клуб в минувшем сезоне остановился в шаге от медалей чемпионата, уступив в серии за бронзовые медали как раз «Чеховским медведям». А «Каустик» сохранил прописку в элитном дивизионе благодаря победе по сумме двух игр в стыковых матчах над казанским «Зилантом» из Высшей лиги.

В сезоне 24/25 оба матча между «Каустиком» и «Виктором» завершились победами ставропольского коллектива - 34: 32 и 37:25. 

Отметим, «Каустик» в субботу впервые сыграет на «Динамо Арене». Основной домашней ареной команды является ФОК «Молодежный».

Напомним, 23 августа на «Динамо Арене» состоялась встреча за Суперкубок России межу ЦСКА и «Зенитом», где победу одержали армейцы. 

Фото: ГК «Чеховские медведи» /vk.com 

