Семья медиков-ортопедов поставила на ноги 60-летнего волгоградца

60-летнему волгоградцу вернули возможность ходить в результате сложной операции, которую провели представители трех поколений травматологов-ортопедов в больнице №12. Как рассказали в комитете здравоохранения Волгоградской области, мужчине предстояло высокотехнологичное протезирование крупных суставов опорно-двигательного аппарата.
За операционным столом одновременно работали старший главный внештатный травматолог-ортопед региона - Петр Валентинович Иванов, его сын, Павел Петрович Иванов, врач травматолого-ортопедического отделения №17 ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена», а также внук - Александр Павлович Иванов, молодой специалист, студент 5 курса ВолГМУ.
У пациента была диагностирована тяжелая форма обоих тазобедренных суставов, осложненная сопутствующей онкопатологией. Операция прошла успешно. Сейчас пациенту предстоит реабилитация для полного восстановления функций опорно-двигательного аппарата.
К слову, суммарный стаж работы представителей династии врачей Ивановых составляет свыше 68 лет.
Фото облздрав 34 t/me