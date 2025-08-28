Волгоградца осудили за таран теплоходом баржи в акватории Волги





В Саратовской области суд вынес приговор в отношении 33-летнего жителя Волгограда. Мужчина, управляя сухогрузом «Плотовод-687», нарушил правила движения судов на воде, протаранив теплоход «Волго-Дон 5051».

- Установлено, что в апреле 2024 года подсудимый, управляя сухогрузным теплоходом в акватории реки Волга, нарушил правила безопасности на внутреннем водном транспорте, в связи с чем допустил столкновение с теплоходом, что повлекло за собой механические повреждения судна и крупный материальный ущерб, - сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.





Как ранее сообщала редакция, ущерб обоим судам после происшествия на Волге эксперты оценили в 10 млн рублей.

Отметим, решением суда волгоградец был признан виновным в ч. 1 ст. 263 УК РФ. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 6 месяцев.