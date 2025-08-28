Происшествия

«Осталась удочка»: в Волгограде на рыбалке пропал школьник

Происшествия 28.08.2025 20:18
0
28.08.2025 20:18


В Красноармейском районе Волгограда идут поиски подростка, который пропал накануне на рыбалке. Школьник отправился порыбачить на Сарептский затон  27 августа. С той поры о нем ничего не известно. На мосту нашли личные вещи подростка, в том числе и оставленную удочку. 

По свидетельствам очевидцев, в затоне работают водолазы, на месте – полиция. Волгоградцы сообщают о маме мальчика, которая тоже находится на месте поисков в шоковом состоянии. 

Как сообщили V102.RU в СУ СК России по Волгоградской области, по факту исчезновения подростка организована проверка.

Фото Волгоград t/me

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
28.08.2025 20:53
Происшествия 28.08.2025 20:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.08.2025 20:14
Происшествия 28.08.2025 20:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.08.2025 17:55
Происшествия 28.08.2025 17:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.08.2025 16:35
Происшествия 28.08.2025 16:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.08.2025 15:53
Происшествия 28.08.2025 15:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.08.2025 15:42
Происшествия 28.08.2025 15:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.08.2025 15:20
Происшествия 28.08.2025 15:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.08.2025 14:39
Происшествия 28.08.2025 14:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.08.2025 12:05
Происшествия 28.08.2025 12:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.08.2025 07:28
Происшествия 28.08.2025 07:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.08.2025 05:41
Происшествия 28.08.2025 05:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.08.2025 05:27
Происшествия 28.08.2025 05:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.08.2025 20:26
Происшествия 27.08.2025 20:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.08.2025 15:45
Происшествия 27.08.2025 15:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.08.2025 11:21
Происшествия 27.08.2025 11:21
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:37
Гандболисты «Каустика» завоевали бронзу на турнире перед стартом в СуперлигеСмотреть фотографии
21:18
Системы оповещения о ЧС установят у Мамаева кургана в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:53
В частном секторе на юге Волгограда загорелся камышСмотреть фотографии
20:18
«Осталась удочка»: в Волгограде на рыбалке пропал школьникСмотреть фотографии
20:14
Волгоградца осудили за таран теплоходом баржи в акватории ВолгиСмотреть фотографии
19:49
Семья медиков-ортопедов поставила на ноги 60-летнего волгоградцаСмотреть фотографии
19:24
Волгоградским дачникам назначили дополнительный пригородный поездСмотреть фотографии
19:01
Песни SHAMAN, Трофимова и Газманова будут учить в школах ВолгоградаСмотреть фотографии
18:42
«Бабулек жалко»: стариков в отдаленном хуторе Волгоградской области напугали отказом от них соцработниковСмотреть фотографии
18:13
Новая дымовая труба появилась на одной из старейших котельных ВолгоградаСмотреть фотографии
18:08
Кабмин подготовил новый проект о статусе ветерана боевых действийСмотреть фотографии
17:55
Под Волгоградом суд отправил в СИЗО сгубившего сына мотоциклистаСмотреть фотографии
17:50
Правительство РФ продлило запрет на экспорт бензинаСмотреть фотографии
16:51
«Красный октябрь» организовал праздник для 150 будущих первоклассниковСмотреть фотографии
16:35
Из Волжского в Волгоград перевезли сбитого иномаркой 4-летнего мальчикаСмотреть фотографии
15:54
В Волгоградской области товаровед обворовала родной «Магнит» на 130 тысяч рублейСмотреть фотографии
15:53
Момент смертельного ДТП с самокатчиком под Волгоградом заснял регистраторСмотреть фотографииCмотреть видео
15:42
Рабочий погиб во время строительства нового цеха в промзоне ВолжскогоСмотреть фотографии
15:22
Билайн повышает надежность сети для почти 20 миллионов абонентовСмотреть фотографии
15:20
В Михайловке в ДТП с электросамокатом погиб 38-летний мужчинаСмотреть фотографии
15:19
5,2 млн тонн зерна досрочно собрали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:46
Росстат: средняя зарплата волгоградцев выросла за месяц на 808 рублейСмотреть фотографии
14:39
В Волжском засняли жуткий наезд иномарки на мать с ребёнком на ул. ГорькогоСмотреть фотографииCмотреть видео
13:36
За всё уплачено? В Волгограде мэрия разрешила ТРЦ «Пирамида» калымить на муниципальной землеСмотреть фотографии
13:16
Под Волгоградом прокуратура помогла чиновникам вспомнить о ГОСТе на дорогиСмотреть фотографии
12:31
Садик, дороги и благоустройство: Андрей Бочаров выслушал волгоградцев по поручению президента РоссииСмотреть фотографии
12:05
Врачи оказались бессильны: в Михайловке иномарка насмерть сбила электросамокатчикаСмотреть фотографии
11:35
Новому комплексу – новые сети: в центре Волгограда обновили участок тепловой сетиСмотреть фотографии
11:28
В Волгограде осудили разоблаченного ФСБ переводчика-«решалу»Смотреть фотографии
10:58
В Волгограде засняли наезд Hyundai на пешехода у Казачьего театраСмотреть фотографииCмотреть видео
 