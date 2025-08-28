«Осталась удочка»: в Волгограде на рыбалке пропал школьник

В Красноармейском районе Волгограда идут поиски подростка, который пропал накануне на рыбалке. Школьник отправился порыбачить на Сарептский затон 27 августа. С той поры о нем ничего не известно. На мосту нашли личные вещи подростка, в том числе и оставленную удочку.
По свидетельствам очевидцев, в затоне работают водолазы, на месте – полиция. Волгоградцы сообщают о маме мальчика, которая тоже находится на месте поисков в шоковом состоянии.
Как сообщили V102.RU в СУ СК России по Волгоградской области, по факту исчезновения подростка организована проверка.
Фото Волгоград t/me