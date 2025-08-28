Системы оповещения о ЧС установят у Мамаева кургана в Волгограде

В Волгограде системы оповещения о ЧС установят в парке у Мамаева кургана и в пойме реки Царица в окрестностях музея «Россия – моя история», сообщает V102.RU. В настоящее время администрация города ищет подрядчика, который разработает проект по устройству системы звукового оповещения на этих территориях. Начальная сумма контракта оценивается в 1,1 миллиона рублей.

Планируется, что звуковыми сиренами оповещения будет оборудован парк вдоль проспекта Ленина и железнодорожных путей станции «Мамаев курган», а также территория в пойме Царица возле музея, детской железной дороги и парка «Раздолье».

В проекте должно быть предусмотрено современное оборудование, ПО и технологии, отвечающие действующим нормативным требованиям и рекомендациям. Управлять системой оповещения планируют из единого центра управления в МАУ «ИАВ».

На разработку проектно-сметной документации отведено 90 дней.