Общество

Системы оповещения о ЧС установят у Мамаева кургана в Волгограде

Общество 28.08.2025 21:18
0
28.08.2025 21:18

В Волгограде системы оповещения о ЧС установят в парке у Мамаева кургана и в пойме реки Царица в окрестностях музея «Россия – моя история», сообщает V102.RU. В настоящее время администрация города ищет подрядчика, который разработает проект по устройству системы звукового оповещения на этих территориях. Начальная сумма контракта оценивается в 1,1 миллиона рублей.

Планируется, что звуковыми сиренами оповещения будет оборудован парк вдоль проспекта Ленина и железнодорожных путей станции «Мамаев курган», а также территория в пойме Царица возле музея, детской железной дороги и парка «Раздолье».

В проекте должно быть предусмотрено современное оборудование, ПО и технологии, отвечающие действующим нормативным требованиям и рекомендациям. Управлять системой оповещения планируют из единого центра управления в МАУ «ИАВ». 

На разработку проектно-сметной документации отведено 90 дней.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
28.08.2025 19:49
Общество 28.08.2025 19:49
Комментарии

0
Далее
Общество
28.08.2025 19:24
Общество 28.08.2025 19:24
Комментарии

0
Далее
Общество
28.08.2025 19:01
Общество 28.08.2025 19:01
Комментарии

0
Далее
Общество
28.08.2025 18:42
Общество 28.08.2025 18:42
Комментарии

0
Далее
Общество
28.08.2025 18:13
Общество 28.08.2025 18:13
Комментарии 0

0
Далее
Общество
28.08.2025 18:08
Общество 28.08.2025 18:08
Комментарии

0
Далее
Общество
28.08.2025 16:51 Реклама
Общество 28.08.2025 16:51 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
28.08.2025 13:16
Общество 28.08.2025 13:16
Комментарии

0
Далее
Общество
28.08.2025 12:31
Общество 28.08.2025 12:31
Комментарии

0
Далее
Общество
28.08.2025 11:35
Общество 28.08.2025 11:35
Комментарии 0

0
Далее
Общество
28.08.2025 10:58
Общество 28.08.2025 10:58
Комментарии

0
Далее
Общество
28.08.2025 10:36
Общество 28.08.2025 10:36
Комментарии

0
Далее
Общество
28.08.2025 09:46
Общество 28.08.2025 09:46
Комментарии

0
Далее
Общество
28.08.2025 09:26
Общество 28.08.2025 09:26
Комментарии

0
Далее
Общество
28.08.2025 07:48
Общество 28.08.2025 07:48
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:37
Гандболисты «Каустика» завоевали бронзу на турнире перед стартом в СуперлигеСмотреть фотографии
21:18
Системы оповещения о ЧС установят у Мамаева кургана в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:53
В частном секторе на юге Волгограда загорелся камышСмотреть фотографии
20:18
«Осталась удочка»: в Волгограде на рыбалке пропал школьникСмотреть фотографии
20:14
Волгоградца осудили за таран теплоходом баржи в акватории ВолгиСмотреть фотографии
19:49
Семья медиков-ортопедов поставила на ноги 60-летнего волгоградцаСмотреть фотографии
19:24
Волгоградским дачникам назначили дополнительный пригородный поездСмотреть фотографии
19:01
Песни SHAMAN, Трофимова и Газманова будут учить в школах ВолгоградаСмотреть фотографии
18:42
«Бабулек жалко»: стариков в отдаленном хуторе Волгоградской области напугали отказом от них соцработниковСмотреть фотографии
18:13
Новая дымовая труба появилась на одной из старейших котельных ВолгоградаСмотреть фотографии
18:08
Кабмин подготовил новый проект о статусе ветерана боевых действийСмотреть фотографии
17:55
Под Волгоградом суд отправил в СИЗО сгубившего сына мотоциклистаСмотреть фотографии
17:50
Правительство РФ продлило запрет на экспорт бензинаСмотреть фотографии
16:51
«Красный октябрь» организовал праздник для 150 будущих первоклассниковСмотреть фотографии
16:35
Из Волжского в Волгоград перевезли сбитого иномаркой 4-летнего мальчикаСмотреть фотографии
15:54
В Волгоградской области товаровед обворовала родной «Магнит» на 130 тысяч рублейСмотреть фотографии
15:53
Момент смертельного ДТП с самокатчиком под Волгоградом заснял регистраторСмотреть фотографииCмотреть видео
15:42
Рабочий погиб во время строительства нового цеха в промзоне ВолжскогоСмотреть фотографии
15:22
Билайн повышает надежность сети для почти 20 миллионов абонентовСмотреть фотографии
15:20
В Михайловке в ДТП с электросамокатом погиб 38-летний мужчинаСмотреть фотографии
15:19
5,2 млн тонн зерна досрочно собрали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:46
Росстат: средняя зарплата волгоградцев выросла за месяц на 808 рублейСмотреть фотографии
14:39
В Волжском засняли жуткий наезд иномарки на мать с ребёнком на ул. ГорькогоСмотреть фотографииCмотреть видео
13:36
За всё уплачено? В Волгограде мэрия разрешила ТРЦ «Пирамида» калымить на муниципальной землеСмотреть фотографии
13:16
Под Волгоградом прокуратура помогла чиновникам вспомнить о ГОСТе на дорогиСмотреть фотографии
12:31
Садик, дороги и благоустройство: Андрей Бочаров выслушал волгоградцев по поручению президента РоссииСмотреть фотографии
12:05
Врачи оказались бессильны: в Михайловке иномарка насмерть сбила электросамокатчикаСмотреть фотографии
11:35
Новому комплексу – новые сети: в центре Волгограда обновили участок тепловой сетиСмотреть фотографии
11:28
В Волгограде осудили разоблаченного ФСБ переводчика-«решалу»Смотреть фотографии
10:58
В Волгограде засняли наезд Hyundai на пешехода у Казачьего театраСмотреть фотографииCмотреть видео
 