Водитель КАМАЗа раскошелится за сброс бетона у СНТ «Луч» в Городище





Дзержинский районный суд поставил точку в разбирательстве о захламлении строительными отходами склона оврага у реки Мокрая Мечётка на территории Городищенского района Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», водитель КАМАЗа Арам сбросил здесь в 2023 году несколько кубометров строительного мусора.

Мужчину застали на месте преступления дачники и поспешили обратиться в Росприроднадзор. Специалисты в этот же день прибыли в СНТ и зафиксировали последствия сброса отходов.

- По результатам исследования установлено, что общая площадь территории, занятой строительными отходами, составляет 6,2 кв. м., а объем навала отходов составляет 6,3 куб. м. По результатам биотестирования указанные отходы отнесены к 5 классу опасности, — рассказали журналистам в пресс-службе Дзержинского районного суда.

В марте 2024 года водитель был признан виновным в совершении административного правонарушения. Ему был выписан штраф в размере 40 тыс. рублей. Позже Росприроднадзор предписал мужчине компенсировать нанесённый природе ущерб в размере 260 тыс. рублей. Однако добровольно выплачивать сумму водитель отказался. Надзорное ведомство вынуждено было подготовить иск.

Отметим, Дзержинский районный суд требования Росприроднадзора поддержал, обязав Арама выплатить 260 тыс. рублей.

Фото: панорама сервиса «Яндекс. Карты»