Снайперы «растворились» в волгоградских степях

Снайперские подразделения завершили специальный курс подготовки в степной местности в Волгоградской области, где оттачивали навык маскировки в условиях скудной растительности. Об этом V102.RU сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

- Основная цель занятий – повышение уровня боевых навыков снайперов в специфической среде, характерной для южных рубежей России. Открытые степные ландшафты предъявляют особые требования к меткости, выносливости и скрытности бойца, - пояснили в ЮВО.

Снайперы учились использовать рельеф местности максимально эффективно, применяя специальные маскировочные костюмы и сети под степной камуфляж. Оттачивались умения и по созданию искусственных укрытий, которые сливаются с естественным фоном. Для скрытности использовались и камуфляжные ленты для маскировки винтовки, оптики и снаряжения.

Также снайперы отработали выполнение огневых задач на дистанциях 1200-1500 метров с применением крупнокалиберных снайперских винтовок АСВК «Корд».

Фото из архива V102.RU