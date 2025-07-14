Общество

Снайперы «растворились» в волгоградских степях

Общество 14.07.2025 21:42
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14.07.2025 21:42


Снайперские подразделения завершили специальный курс подготовки в степной местности в Волгоградской области, где оттачивали навык маскировки в условиях скудной растительности. Об этом V102.RU сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

- Основная цель занятий – повышение уровня боевых навыков снайперов в специфической среде, характерной для южных рубежей России. Открытые степные ландшафты предъявляют особые требования к меткости, выносливости и скрытности бойца, - пояснили в ЮВО.

Снайперы учились использовать рельеф местности максимально эффективно, применяя специальные маскировочные костюмы и сети под степной камуфляж. Оттачивались умения и по созданию искусственных укрытий, которые сливаются с естественным фоном. Для скрытности использовались и камуфляжные ленты для маскировки винтовки, оптики и снаряжения.

Также снайперы отработали выполнение огневых задач на дистанциях 1200-1500 метров с применением крупнокалиберных снайперских винтовок АСВК «Корд». 

Фото из архива V102.RU

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