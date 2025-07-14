Стало известно состояние рабочих, пострадавших на заводе под Волгоградом





В Волгоградской области рабочие трубного завода, пострадавшие в результате происшествия на минувшей неделе, остаются под наблюдением врачей. По информации облздрава, два человека остаются на сегодня в реанимации.

– Двое пострадавших продолжают лечение в условиях реанимации, двое в ожоговом отделении, – сообщили в комитета администрации области 14 июля на запрос журналистов.

При этом сообщается, что состояние пострадавших оценивается медиками как стабильное.

По версии следствия, напомним, во время проведения ремонтных работ в одном из цехов завода в городе Волжском из-за разгерметизации трубы произошел выброс пара под высоким давлением. В эпицентре аварийной ситуации в этот момент находились пять работников. Один из них погиб, четверо с ожогами различной степени тяжести были доставлены в медицинские учреждения.

На момент госпитализации состояние двоих пострадавших врачи оценивают как тяжёлое, ещё двоих — как средней степени тяжести.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело.