«Для своих домашних»: МК «Михайловский» представил новинки на Всероссийском дне поля





Если на какой-нибудь площадке выставки «Всероссийский день поля-2025», которая с 3 по 5 июля проходила под Волгоградом, было много людей, значит там или интересно, или вкусно. Именно такие картины можно было наблюдать около прилавка ООО «Молочный Комбинат Михайловский» с витриной из самых разнообразных молочных продуктов, которые с удовольствием дегустировали и приобретали посетители выставки.





МК «Михайловский» – предприятие с давней историей и крепкими традициями, которое входит в ассоциацию молочных производителей «ДАМОЛ». Завод был образован в Михайловке Волгоградской области в 1972 году, при этом изначально здесь было установлено английское оборудование для производства знаменитого сыра чеддер, который делают здесь и по сей день. В настоящее время в России всего лишь два предприятия используют технологию чеддерезации сыра, и одно из таких производств находится в Волгоградской области.

Именно сыр чеддер является флагманским продуктом МК «Михайловский» – он производится как в готовом виде, так и полуфабрикатом для дальнейшей переработки. Генеральный директор МК «Михайловский» Денис Каверин рассказал ИА «Высота 102», в чем уникальность сыра чеддер.





– У каждого сыра есть своя изюминка – например, это необычный вкус, или особенная технология. В нашем чеддере это все благополучно соединилось – он производится по оригинальной английской технологии чеддерезации, в результате которой сырная масса становится слоистой и волокнистой. Уникальность процесса производства заключается в том, что сыр созревает в специальном оборудовании под собственным весом, а не под прессом. Именно такой процесс созревания сыра помогает раскрыть его неповторимые качества и вкус.

Другой секрет вкусовых качеств нашего продукта – это использование исключительно натурального сырья. Это одно из самых строгих наших правил, и мы его неукоснительно соблюдаем. Для производства чеддера и другой нашей молочной продукции мы используем молоко от КПХ нашего и близлежащих регионов. Контроль качества начинается с момента приемки сырого молока, и сопровождает процесс производства вплоть до отгрузки готовой продукции. В настоящее время Михайловский чеддер представлен на региональном и столичном рынках, в Поволжье и других регионах России под торговой маркой «Mr Ched».





Кроме чеддера, МК «Михайловский» производит разнообразную линейку молочной продукции под торговой маркой «Домашкино», которая хорошо известная как жителям Волгоградской области, так и Самарской, Саратовской, Пензенской, Ульяновской, Оренбургской областей, а также республики Татарстан. На полках торговых федеральных и региональных сетей можно увидеть сливочное масло двух видов, сметану, ряженку, кефир, творог, йогурты, молоко, которые с соблюдением всех требований делает коллектив МК «Михайловский».

Сегодня на предприятии трудятся 220 человек, а средняя зарплата начинается от 50 тысяч рублей и выше. Коллектив работающих здесь единомышленников объединяет стабильная работа, уверенность в завтрашнем дне и, самое главное, ощущение причастности к интересному и благодарному процессу производства важных продуктов, без которых сложно представить себе сегодняшний рацион питания, а также перспективы развития производства.





По словам Дениса Каверина, сегодня на предприятии уже начат процесс реализации инвест-проекта по переоборудованию производства сыра чеддера, что позволит повысить эффективность производственного процесса и высвободить мощности под выпуск новых продуктов.

Но и это еще не все. Недавно в МК «Михайловский» приняли смелое, но осознанное решение о смене фирменной упаковки молочной продукции. Привычные покупателям бело-голубые цвета, олицетворяющие небо, воду, естественные природные стихии, заменили на более сочные, яркие и привлекательные оттенки с желтыми и красными нотками.

– Нам хочется, чтобы наша упаковка была солнечной, поднимала настроение, выделялась на полках супермаркетов, чтобы она олицетворяла радость от происходящего, от предвкушения попробовать вкусный продукт. Этим мы хотим донести до наших покупателей, что и мы испытываем радость, если наши йогурты, кефир, масло, сыр понравились поклонникам нашей продукции, – поделился Денис Каверин.

Только фирменный слоган ТМ «Домашкино» остается неизменным – «Для своих домашних». И разве скажешь по-другому? Ведь для своей семьи, для любимых и дорогих сердцу людей всегда выбираешь самое лучшее, самое вкусное, проверенное временем и собственным опытом. Именно так позиционируют свою продукцию на предприятии, и такой подход находит свой отклик в сердцах покупателей, которые познакомились с работой площадки МК «Михайловский» на выставке «Всероссийский день поля-2025».





Например, мама двоих детей Светлана подошла к витрине предприятия уверенно и деловито, увидев знакомый бренд.

– Всегда покупаю сыновьям йогурты «Домашкино». Очень обрадовалась, увидев эту продукцию и здесь, на Дне поля, тем более, что дети немного проголодались. Продукция проверенная, нареканий от сыновей нет, - улыбается женщина.

Жительница Волгограда Оксана после дегустации оценила вкус сыра чеддер.

– Впервые слышу, что такой сыр делают у нас. Хотелось бы видеть его почаще в магазинах, с удовольствием бы приобретала, – поделилась гостья всероссийской выставки.





А вот волжанину Николаю представлять чеддер было не нужно. Только увидев знакомый продукт, он тут же купил почти килограмм.

– К сожалению, я не всегда встречаю его в супермаркетах, хотя у нас его обожает вся семья. Это не сыр, а полный восторг. Так держать, ребята, спасибо вам за удовольствие, которое вы дарите! – обратился он к представителям МК «Михайловский», работающих на Дне поля.

Такие слова покупателей – это лучшая оценка труда коллектива, у которого не только славное прошлое и интересное настоящее, но и новые вершины впереди.

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