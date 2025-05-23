



Росводресурсы объявили об окончании режима спецпопуска на Волгоградском гидроузле с 28 мая. До этого времени, на протяжении еще пяти дней, расходы Волжской ГЭС будут составлять 14000±500 м³/с. Затем ежесуточное снижение расходов воды составит 1000 м³/с.

– В соответствии с указаниями Федерального агентства водных ресурсов Волгоградский гидроузел будет работать в режиме спецпопуска со среднесуточными расходами 14000±500 м3/с до 28 мая включительно, затем начнется ежедневное снижение расходов воды по 1000 м³/с. Дальнейшие расходы через Волгоградский гидроузел будут установлены новым указанием Федерального агентства водных ресурсов, – сообщили на Волжской ГЭС.

Здесь также отметили, что решение было принято на заседании межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада на заседании 23 мая.

Напомним, что в ходе недели Волгоградской области в Совете Федерации региональной делегации во главе с губернатором Андреем Бочаровым удалось заручиться поддержкой сенаторов по проекту строительства обводного канала. Возведение канала позволит наполнять Волго-Ахтубинскую пойму водой вне зависимости от сбросов Волжской ГЭС.