Стало известно состояние пострадавших в ДТП в Калмыкии с Volkswagen и фурой

Поступают первые сведения о состоянии пострадавших в жуткой аварии в Калмыкии, в которой погибли семь человек. РЕН ТВ публикует список тех, кому оказывается медицинская помощь, передает V102.RU. В списке – 11 человек в возрасте от 21 до 61 года.

• Владимир Б., 41 год,

• Элеонора Н., 21 год,

• Андрей Н., 21 год,

• Александр К., 53 года,

• Виктор Б., 27 лет,

• Павел З., 48 лет,

• Сергей Н., 58 лет,

• Алла Г., 61 год,

• Николай К., 49 лет,

• Алексей Б., 49 лет.

Кроме того, ушиб получил 40-летний водитель микроавтобуса Виталий К.

Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Всего в микроавтобусе ехал 21 пассажир.

Напомним, в страшном ДТП с участием Volkswagen и фуры ФАВ c логотипом на борту Wildberries погибли семь человек. Ранее сообщалось, что пострадали одиннадцать человек, затем появились данные о 12 пассажирах, которым понадобилась медпомощь.

Фото V102.RU (архив)