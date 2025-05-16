



В Волгограде убийство 49-летнего местного жителя гостем города из Республики Дагестан зафиксировали камеры наблюдения, установленные на входе в ТЦ «Пирамида». В распоряжении редакции ИА «Высота 102», оказалось видео, на котором запечатлен роковой удар, приведший к гибели.





Напомним, что трагедия произошла 2 мая текущего года и привел к ней конфликт, вспыхнувший между посетителями караоке-клуба Karaoke Mania. После словесной перепалки, по версии силовиков, находившийся проездом в Волгограде житель Дагестана и скончавшийся впоследствии волгоградец решили выяснить отношения на крыльце торгового центра. Разговор, очевидно, не заладился – и стоявший спиной к ступням получил удар в область головы. По данным СУ СК России по Волгоградской области, при падении мужчина ударился головой о ступни, получив в результате тяжелейшие переломы.

Судя по записи с камер наблюдения, мужской разговор происходил уже под утро 2 мая – около 04.30. При этом на крыльце ТЦ присутствовал третий мужчина. После того как поверженный ударом волгоградец не поднялся и потерял сознание, гость Волгограда пытался оказать ему помощь, однако затем поспешил сбежать с места происшествия, оставив свою жертву на руках у другого мужчины.

Бежал участник конфликта, по данным ГУ МВД России по Волгоградской области, до самого Дагестана. Накануне, 15 мая, 36-летний мужчина был задержан там волгоградскими оперативниками и доставлен в областной центр. Как сообщили в СУ СК России по региону, он уже дал признательные показания и заключен под стражу.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.