Силовики: в Волгограде дагестанцем убит посетитель клуба Karaoke Mania





В Волгограде посетитель клуба Karaoke Mania скончался в результате драки, случившейся 2 мая. Как сообщили сегодня, 16 мая, сразу два волгоградских силовых ведомства, накануне подозреваемый в причинении тяжких травм, приведших к гибели мужчины, был задержан в Дагестане.

Как уточнили ИА «Высота 102» в СУ СК России по Волгоградской области, пострадавший 2 мая был доставлен в одну из больниц с черепно-мозговой травмой, переломом костей свода и основания черепа, а также ушибом головного мозга тяжелой степени. По данному факту следственным подразделением территориального отдела МВД было возбуждено уголовное дело. Врачи боролись за жизнь пострадавшего на протяжении 10 дней, однако, несмотря на их усилия, он скончался.

В связи со смертью пострадавшего уже СУ СК России возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

– В настоящее время установлено лицо, причастное к причинению телесных повреждений, повлекших смерть волгоградца. Им оказался житель Республики Дагестан. По данным следствия, находясь проездом в Волгограде, 2 мая он решил провести вечер в одном из караоке-баров. В заведении между ним и одним из посетителей возник конфликт. Подозреваемый вывел мужчину на улицу и нанёс ему удар в область головы, в результате чего тот упал и ударился головой о бетонные ступени, – сообщила информагентству официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник. – Испугавшись ответственности, фигурант попросил своего знакомого срочно отвезти его в Дагестан, не сообщив истинных причин столь поспешного отъезда.







В ГУ МВД России по Волгоградской области уточняют, что вычислить и задержать убийцу удалось накануне, 15 мая. Задержанному, по данным полицейских, 36 лет.

– Задержанный полностью признал вину в содеянном. В суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, – уточняют в СУ СКР.

Фото, видео: СУ СК России по Волгоградской области