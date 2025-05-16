Расследования

Под Волгоградом подростка осудили за гибель в ДТП 17-летней подруги

Расследования 16.05.2025 12:08
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16.05.2025 12:08


В Волгоградской области поставлена точка в расследовании уголовного дела о гибели 17-летней жительницы Кумылженского района. Как сообщает ИА «Высота 102», девушка погибла, уехав ночью со своим 16-летним знакомым прокатиться на угнанной у родителей иномарке.

- Ночью 12 октября 2024 года осужденный без спроса взял автомобиль Skoda, принадлежащий своей матери, на котором решил покатать своих подруг. На автодороге «Кумылженская — Суляевский — Покручинский» несовершеннолетний водитель не справился с управлением и съехал в кювет, в результате чего произошло опрокидывание транспортного средства, - рассказали журналистам в региональном Следкоме.

После аварии одна из пассажирок скончалась на месте ДТП, вторая самостоятельно выбралась из машины и отправилась домой. При этом молодой человек скрутил номера и поспешил покинуть место происшествия, однако вскоре всё же был задержан.

Государственное обвинение по уголовному делу поддерживалось помощником прокурора Кумылженского района Волгоградской области Еленой Ципляевой.

Приговором суда за целый «букет» нарушений правил дорожного движения, которые привели к гибели человека, подросток приговорён к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.

Фото: прокуратура Волгоградской области

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