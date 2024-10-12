В Кумылженском районе задержали устроившего смертельное ДТП подростка





12 октября в Кумылженском районе Волгоградской области в ДТП погибла 17-летняя девушка, а её подруга получила травмы. Как сообщает ИА «Высота 102», поздней ночью их 16-летний приятель угнал автомобиль у родителей и позвал прокатиться. В итоге подросток не справился с управлением и улетел в кювет.

- Ночью 12 октября 2024 года подозреваемый без спроса взял автомобиль Skoda, принадлежащий своей матери, на котором решил покатать своих подруг. На автодороге «Кумылженская — Суляевский — Покручинский» несовершеннолетний водитель не справился с управлением и съехал в кювет, в результате чего произошло опрокидывание транспортного средства. Фигурант снял с машины регистрационные номера и скрылся с ними в неизвестном направлении, - рассказали журналистам в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области.

Выжившая девушка, придя в себя, вынуждена была сама выбираться с места аварии.

Отметим, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ. Подозреваемый задержан. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Фото: прокуратура Волгоградской области